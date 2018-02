La Syrie appelle l’Onu à enquêter sur les tentatives US de violer sa souveraineté

Les États-Unis tentent de porter atteinte à la souveraineté de la Syrie et l’Onu devrait enquêter sur leurs activités, d’après le chef adjoint de la diplomatie syrienne Faysal Mikdad.

Le gouvernement syrien invite l’Onu à enquêter sur les atteintes américaines à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Syrie, a déclaré mercredi le vice-ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mekdad.

«Nous appelons l’Onu à lancer une enquête sur les activités des États-Unis qui présentent une menace pour la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie et visent à anéantir le peuple syrien. Cela est contraire aux objectifs et aux principes de l’Onu visant à protéger la paix entre les pays», a indiqué M.Mekdad devant les journalistes.

Le diplomate syrien a accusé Washington de faire traîner en longueur le conflit en Syrie et d’aider les milliers de terroristes de Daech vaincus par l’armée syrienne à quitter la République.

Mardi, Daniel Coats, directeur du renseignement national américain (DNI) a déclaré que l'opposition syrienne ne pouvait plus renverser le Président du pays Bachar al-Assad, mais qu’elle ferait durer le conflit au moins pendant l'année en cours. Selon M.Coats, la guerre en Syrie a basculé en faveur des autorités de Damas, mais les rebelles et les membres de Daech «ont probablement assez de ressources pour poursuivre le conflit en Syrie au moins durant l'année 2018».

Selon les infographies publiées par le Pentagone, le nombre de militaires américains déployés en Syrie, était de 1.720 au 30 septembre.