Le réseau social Vkontakte de nouveau bienvenue en Chine

Les utilisateurs de Vkontakte, bloqué sur le territoire chinois depuis 2016, pourront de nouveau se servir de ce réseau social.

«Les autorités chinoises ont débloqué Vkontakte, le réseau social est devenu entièrement accessible dans le pays, y compris ses versions complète et mobile ainsi que son application pour les smartphones. Vkontakte respecte les lois des pays où il travaille», a annoncé le service de presse de Vkontakte.

© AFP 2018 GABRIEL BOUYS WhatsApp fonctionne de nouveau en Chine

En Chine , la régulation de l'accès à internet est une des plus rigoureuses au monde. Un système de filtrage de contenu y est en place depuis le début des années 2000. À l'heure actuelle, l'accès à Google, Twitter, YouTube, Instagram et à de nombreux médias mondiaux y est bloqué.

Le blocage de Vkontakte sur le territoire chinois est survenu il y a plus de deux ans, en janvier 2016. Les utilisateurs ont alors perdu accès aux versions complète et mobile du réseau social. L'application pour smartphones n'était également plus disponible.