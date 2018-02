«Extrêmement téméraire»: l'erreur monumentale que commet Tillerson avec Erdogan

Le secrétaire d'État américain, Rex Tillerson , a fait preuve de témérité au cours des pourparlers qu'il a eus avec Recep Tayyip Erdogan et le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu à Ankara et qui ont duré plus de trois heures, rapporte CNN

Comme le souligne le média, aucun sténographe ou interprète n'était présent lors de ses négociations. C'était le ministre turc des Affaires étrangères qui a assuré la traduction.

«Si la rencontre ne se déroule pas en anglais, c'est extrêmement téméraire de ne pas avoir avec soi un interprète du département d'État qui peut garantir que les propos de M.Tillerson sont traduits avec précision et avec les bonnes mises en relief», a indiqué l'ancien porte-parole du département d'État américain, John Kirby, cité par la CNN.

Selon lui, le refus de Rex Tillerson d'inviter un interprète à une telle entrevue témoigne soit d'un mauvais fonctionnement du département d'État, soit d'une naïveté dangereuse de la part du haut fonctionnaire.

Dans le cadre de sa tournée proche-orientale, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a rencontré à Ankara le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu et le Président du pays Recep Tayyip Erdogan. Le sujet principal au menu de ces entrevues: l'opération Rameau d'olivier menée par la Turquie depuis le 20 janvier contre les formations armées kurdes dans la région syrienne d'Afrine.