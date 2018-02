La jeunesse turque a voulu réserver «un accueil agréable» à Rex Tillerson

Le leader du mouvement des jeunes du Parti turc Vatan (Patrie), Aykut Diş, a expliqué pourquoi la jeunesse a décidé de manifester contre la visite du secrétaire d'État américain Rex Tillerson à Ankara.

«La République turque, qui a été créée grâce à l'héroïsme et au dévouement du peuple turc et de sa jeunesse, doit faire face aujourd'hui à une nouvelle menace qui pèse sur son existence. La source de cette menace est alimentée par des forces impérialistes dont l'un des représentants est le ministre américain des Affaires étrangères Rex Tillerson […] qui se trouve aujourd'hui au cœur de notre pays à Ankara. Il est évident que la source des problèmes qui menacent l'existence et l'unité de notre pays est l'impérialisme américain», a-t-il souligné.

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş: "Ülkemizin varlığını ve birliğini tehdit eden meselelerin kaynağının ABD emperyalizmi olduğu çok açıktır." pic.twitter.com/oKma7tIFxd — Öncü Gençlik (@OncuGenclik) 16 февраля 2018 г.

​Selon M. Diş, les États-Unis se trouvent derrière la tentative de coup d'Etat en Turquie qui a échoué le 16 juillet 2016, ainsi que derrière la tentative des combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et du Parti kurde de l'union démocratique (PYD) de créer «un corridor terroriste» dans la frontière sud-est du pays.

Pourtant, s'est-il félicité, le peuple turc continue avec succès à contrer toutes ces menaces, comme le prouve l'opération Rameau d'olivier qu'Ankara mène «contre une organisation terroriste menaçant le monde entière et contre ceux qui la soutiennent».

«Nous avons décidé d'organiser «une accueil agréable » pour Rex Tillerson. La jeunesse turque l'a salué par son indignation bruyante. Qu'il transmette ce message à Trump et aux généraux du Pentagone. C'est la fin pour vous! Nous libérons l'Asie de l'Est de vous. Allez-vous en de ces terres et débarrassez l'humanité de votre présence», a conclu l'activiste.