Pour quelles raisons Ankara va-t-il allouer 5 mds USD à la reconstruction de l’Irak?

L’octroi par la Turquie d’un prêt de 5 milliards de dollars (4 mds EUR) sera une grande contribution à la garantie de la stabilité en Irak, ce qui est aussi très important pour la Turquie elle-même, a déclaré à Sputnik Serdar Erdurmaz, chef adjoint du Centre turc des relations internationales et d'analyse stratégique (TÜRKSAM).

Cette décision d'Ankara est facile à expliquer. La Turquie utilise ses possibilités pour le bien de l'Irak, pays avec lequel elle a une frontière et dont elle veut qu'il soit un État stable et uni, a indiqué à Sputnik Serdar Erdurmaz.

© Sputnik. Anton Denissov Les 5 mds USD octroyés à Bagdad par Ankara lui rapporteront 40 mds USD

«Elle [la Turquie, ndlr] montre quelle importance elle attache à la reconstruction et à la garantie de la sécurité chez ses voisins. À part cet important crédit, les milieux d'affaires turcs vont jouer un grand rôle dans le redressement économique de l'Irak», a indiqué l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter qu'une forte administration centrale en Irak ne manquerait certes pas de se répercuter favorablement sur la Turquie elle-même.

«Un Irak prospère contribuera à la diminution des menaces dans la région», a souligné l'analyste.

L'interlocuteur de Sputnik a tout particulièrement insisté sur la reconstruction de Mossoul dans les meilleurs délais par le gouvernement à Bagdad.

«La ferme détermination de la Turquie et de l'Irak dans cette question est parfaitement évidente», a conclu M.Erdurmaz.

Ankara va allouer 5 milliards de dollars à Bagdad, a annoncé Mevlüt Cavusoglu lors d'une conférence internationale pour la reconstruction de l'Irak à Koweït. Selon le chef de la diplomatie turque, cette aide prendra la forme de prêts et d'investissements.

L'Arabie saoudite a annoncé qu'elle débloquerait un milliard de dollars à des projets d'investissement en Irak et 500 millions de dollars pour soutenir les exportations irakiennes. Le Qatar a promis un milliard de dollars en prêts et investissements. Le Koweït a annoncé une aide de 2 milliards de dollars en prêts et investissements.