L'agence culturelle russe de Kiev attaquée: Moscou attend la réaction de l'Occident

Le délégué permanent russe auprès de l'OSCE Alexandre Loukachevitch a appelé les pays occidentaux à donner leur évaluation des actions des radicaux ukrainiens qui ont attaqué samedi le siège l'agence culturelle russe Rossotroudnitchestvo de Kiev.

«Après cette provocation et ces menaces, nous avons lancé un appel au SMM [la Mission spéciale de surveillance, ndlr.] de l'OSCE et leur avons demandé de réagir rapidement à la manifestation scandaleuse du nationalisme agressif et de publier un rapport d'urgence sur ce qui s'est passé afin que tous les États participants l'OSCE soient informés de cette barbarie. Il est également important de prévenir d'éventuelles attaques contre le centre russe de la science et de la culture […] Nous espérons que les pays occidentaux qui couvrent les actions des autorités de Kiev ont assez de prudence pour donner également une évaluation appropriée de cet incident», a-t-il indiqué.

Il a également souligné qu'une autre attaque contre le siège était planifiée pour demain.

«Selon les informations disponibles, demain, le 18 février, un autre groupe néo-nazi "Organisation des nationalistes ukrainiens" a l'intention de mettre le feu au siège de Rossotroudnitchestvo. C'est inacceptable», a-t-il ajouté.

En même temps, le diplomate n'a pas exclu que c'étaient «les déclarations provocatrices» du Président Piotr Porochenko, exprimées lors de la Conférence de Munich de sécurité, qui pourraient pousser les radicaux à cette attaque.

Le samedi 17 février, des représentants de l'organisation nationaliste ukrainienne S14 («Sich») ont attaqué le bâtiment du siège Rossotroudnitchestvo à Kiev. 30 radicaux dirigés par un député du «Parti radical» la Rada suprême Andrei Lozovoy ont fait irruption dans le bâtiment, où il y avait environ 50 enfants et le nombre d'adultes. De jeunes radicaux ont brisé les vitrines de l'exposition consacrée au chanteur d'opéra russe Fédor Chaliapine, ont inscrit sur les murs avec des messages à caractère extrémiste et ont profané le drapeau russe tout en insultant des diplomates russes qui s'y trouvaient.

Plus tôt, le Président ukrainien a déclaré à Munich que «le drapeau russe ne devrait pas flotter n'importe où alors que la Russie continuait d'inciter à une guerre hybride mondiale et les balles russes ciblaient nos symboles».