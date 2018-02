L’Iran s’exprime sur sa réaction en cas de violation de l’accord sur son nucléaire

«Je peux vous assurer que si les intérêts de l'Iran sont négligés (dans le cadre du plan d'action conjoint, ndlr), l'Iran ripostera. Et la riposte sera si sévère que tout le monde le regrettera. Nous ne serons pas les premiers à violer l'accord», a annoncé Mohammad Javad Zarif à l'occasion du Forum de Munich sur les politiques de défense.

© AP Photo/ Lennart Preiss Netanyahou se dit prêt à intervenir contre l'Iran si nécessaire

Auparavant, le Président américain avait demandé à ses alliés européens de prendre part à la révision de l'accord nucléaire avec Téhéran . En cas de refus, il avait menacé de renoncer à ce traité.

Le plan d'action conjoint sur le programme nucléaire iranien a été conclu entre Téhéran et les puissances du groupe P5+1 (États-Unis, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Russie et Chine) le 14 juillet 2015, après douze ans de crises diplomatiques et d'âpres négociations.

Qualifié à l'époque d'«historique», le texte, qui encadre les activités nucléaires iraniennes en contrepartie d'une levée progressive des sanctions frappant la République islamique, est profondément fragilisé depuis la décision de Donald Trump de ne pas certifier au Congrès que Téhéran en respecte les termes.