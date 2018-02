Crash d’avion en Iran: les débris localisés

Le fuselage de l'avion de ligne ATR-72 de la compagnie Aseman Airlines, qui s'est écrasé ce dimanche 18 février, a été retrouvé lundi dans les environs de la chaîne montagneuse de Dena, annonce l'agence iranienne ISNA, se référant au porte-parole de la brigade de recherche et de sauvetage, Mojtaba Khaledi.

«Un hélicoptère des Gardiens de la révolution a localisé ce matin (mardi) l'épave de l'avion dans la montagne de Dena», dans le sud-ouest du pays, a indiqué Ramezan Sharif, porte-parole des Gardiens de la révolution, l'armée d'élite iranienne.

© AFP 2018 Marwan Naamani Crash en Iran: les 66 personnes qui se trouvaient à bord sont mortes

«Nous ne pouvons pas envoyer d'ambulances dans les zones montagneuses, mais des hélicoptères de sauvetage ont déjà atterri sur le lieu de l'accident», a déclaré M. Khaledi.

Un avion qui assurait la liaison entre la capitale Téhéran et la ville de Yasuj, dans le sud-ouest de l'Iran, s'est écrasé dimanche dans la chaîne montagneuse de Zagros, à environ 500 kilomètres de Téhéran et à moins de 25 kilomètres de sa destination. L'avion transportait à son bord 66 personnes, dont un enfant et six membres d'équipage.