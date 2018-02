Tripoli et le maréchal Khalifa Haftar demandent de l’aide militaire à Moscou

Le gouvernement d'entente nationale de Libye et le maréchal Khalifa Haftar se sont adressés à Moscou pour lui demander une aide militaire, mais la position de la Russie reste équilibrée, a indiqué Lev Dengov, chef du groupe de contact pour la Libye créé auprès de la chambre basse du parlement russe.

«Il [Khalifa Haftar, ndlr] nous demande toujours de l'aide militaire, il s'adresse à nous pour des questions d'armement et de formation dans les domaines militaires», a rappelé Lev Dengov au cours d'une conférence internationale organisée par le Club de discussion Valdaï.

Avant d'ajouter:

«Et le gouvernement d'entente nationale lui aussi. Nous avons accueilli récemment le chef de la Garde présidentielle qui nous a également adressé des requêtes relevant du secteur technico-militaire. Ils nous demandent tous de l'aide militaire. Mais aujourd'hui, grâce au ministère des Affaires étrangères et aux estimations du Président, nous avons élaboré une position à égale distance de chacun.»

© AFP 2018 Mahmud Turkia La Russie établit le contact entre le gouvernement de Tripoli et les tribus du sud

Après la chute du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, la Libye traverse une période de crise aigüe. Deux centres de pouvoir se sont formés: le gouvernement de Fayez el-Sarraj à Tripoli, reconnu au niveau international, et l'Armée nationale libyenne du général Khalifa Haftar basée à Tobrouk et qui contrôle l'est du pays. Le sud de la Libye, riche en ressources minières, se trouve dans une situation économique et humanitaire gravissime à cause du vide de pouvoir actuel.