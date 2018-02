La Russie fait-elle partie de l’Europe? Les Européens donnent leur avis

Bien que la majorité de la Russie soit située en Asie, 75% de sa population vit dans sa partie européenne. Pour les Européens, la Russie fait-elle partie de l’Europe? Selon un sondage Ifop pour Sputnik, les Français, les Allemands et les Britanniques ne considèrent pas la Russie comme un membre de leur continent, contrairement aux Polonais.

La Russie, est-elle un pays européen? Voici une question délicate, étant donné que la majorité de son territoire est situé en Asie alors que la majorité de sa population habite sa partie européenne. Les résidents de quatre pays européens se sont exprimés à ce sujet lors d'un sondage Ifop réalisé pour Sputnik.

Comme l'on peut le voir sur le diagramme, la plupart des Français (65%), plus de la moitié des Britanniques (52%) et 46% des Allemands ne considèrent pas la Russie comme faisant partie de l'Europe. Il n'y a qu'en Pologne qu'une majorité importante des sondés, plus des trois quarts (77%), sont convaincus que la Russie appartient au vieux continent.

© Sputnik. La Russie, fait-elle partie de l’Europe ?

Les personnes âgées de plus de 35 ans, ainsi que les personnes ayant un niveau d'éducation élevé, considèrent le plus souvent la Russie comme une partie de l'Europe.

Les Français âgés de plus de 35 ans considèrent davantage la Russie comme une partie de l'Europe que les jeunes (32% contre 21%). Les Parisiens ont plus tendance à voir la Russie comme un État européen que les habitants de la province (37% contre 27%).

Quant aux convictions politiques, les militants du Modem sont beaucoup plus susceptibles que ceux des autres partis à considérer la Russie comme faisant partie de l'Europe (43% pour le Modem contre 21% pour La République en marche!)

Le sondage a été réalisé par l'Institut français d'opinion publique (Ifop) en France (807), en Allemagne (803), au Royaume-Uni (802) et en Pologne (816) entre les 20 et 27 septembre 2017. Au total, 3.228 personnes ont participé au sondage. Cette étude est représentative de la population selon les critères du sexe, de l'âge et de la répartition géographique. La marge d'erreur s'élève à 3,1% pour un intervalle de confiance de 95%.

Le projet international d'étude de l'opinion publique Sputnik.Opinions a été lancé en janvier 2015, en partenariat avec les célèbres instituts Populus, Ifop et forsa. Dans le cadre du projet, des sondages sont régulièrement menés dans les pays d'Europe et aux États-Unis sur des sujets sociaux et politiques d'actualité.