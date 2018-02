Le concours Stenine attire de nouveaux pays

De jeunes photojournalistes d'Arabie saoudite, du Costa Rica et du Rwanda ont participé pour la première fois au concours Andreï Stenine organisé par l'Agence d'information internationale Rossiya Segodnya sous l'égide de la Commission russe pour l'Unesco. Ils ont soumis au jugement d'un jury compétent des portraits monochromes stylés, des images marquantes de macrophotographie naturelle et de paysages, ainsi que des images de fêtes nationales. Les catégories "Ma planète" et "Actualités" restent celles dans lesquelles le plus grand nombre de photos sont présentées.

Le dépôt des requêtes se poursuit sur le site du concours, stenincontest.com, qui a déjà recueilli près de 2 000 travaux de jeunes photojournalistes de plus de 50 pays.

Parmi les Russes les plus actifs, on remarque la participation des journalistes de Moscou, de Saint-Pétersbourg, de Kaliningrad, de Iaroslavl, de Toula, de Voronej et de Smolensk optant pour la photo en noir et blanc. Chez les pays étrangers, les photojournalistes d'Asie sont en tête — notamment du Bangladesh, d'Inde et d'Iran — dont les travaux se caractérisent par des images ethniques hautes en couleurs et des vues de paysages.

Les photojournalistes du monde entier, âgés de 18 à 33 ans, peuvent encore déposer leur candidature jusqu'au 28 février. Ce concours est l'unique plate-forme russe mettant en lumière de nouveaux noms du photojournalisme international et formant des critères de qualité dans le domaine de la photographie documentaire.

En 2018, les participants s'affronteront dans quatre catégories: "Actualités", "Sport", "Ma planète", "Portrait. Héros de notre époque". Le nombre de travaux montrés dans chaque catégorie cette année est passé à trois, ce qui donne aux jeunes photographes des opportunités supplémentaires afin de montrer leur maîtrise professionnelle. A l'issue du vote du jury seront déterminés les trois premières places dans chaque catégorie et le Grand prix.

En 2017, le Concours international de photojournalisme Andreï Stenine s'est déroulé avec le soutien des plus grands médias russes et internationaux, des agences de presse et de la communauté photo. Le Groupe médiatique unifié de Shanghai, le groupe médiatique panarabe Al Mayadeen TV ainsi que l'une des plus grandes organisations humanitaires du monde — le Comité international de la Croix-Rouge — étaient partenaires de plusieurs catégories.

Les partenaires médiatiques généraux du concours sont: le site d'information Vesti.ru, la chaîne nationale panrusse Rossia-Kultura, le site d'information Jourdom et le site Russia Photo. Les partenaires médiatiques internationaux du concours sont: l'agence de presse et radio Sputnik, l'agence de presse Askanews, le groupe médiatique Independent Media, l'agence de presse Notimex, l'agence de presse ANA, la chaîne et le site RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), la multi-plate-forme médiatique international TeleSUR, le site du journal China Daily, le magazine Frontline, l'agence de presse PNA, le site d'information et journal AlYoum AlSabee, le site d'information The Pape, l'agence de presse Bernama, société nationale de radiodiffusion Radio Republik Indonesia, Antara. Avec le statut de partenaires médiatiques sectoriels le concours est soutenu par: l'Académie de la photographie, l'agence GeoPhoto, le site Photo-study.ru, l'Union des journalistes de Moscou, l'Union des peintres photo de Russie, l'Ecole des arts visuels, le site d'information YOung JOurnalists ainsi que les festivals Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo et PhotoVisa.