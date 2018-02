La Corée du Nord se dit prête à négocier avec les États-Unis

Pyongyang a déclaré dimanche qu'il était prêt à mener des négociations avec les États-Unis , a annoncé dimanche l'administration sud-coréenne, à l'issue d'entretiens entre le Président sud-coréen Moon Jae-in et une délégation de haut niveau nord-coréenne.

«La délégation nord-coréenne a déclaré que la Corée du Nord était plutôt prête à un dialogue avec les États-Unis», a indiqué l'administration sud-coréenne sur Facebook.

Une délégation de dirigeants nord-coréens conduite par le général Kim Yong Chol est arrivée dimanche en Corée du Sud pour assister à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang. Les responsables de Pyongyang se sont entretenus pendant une heure avec le Président Moon Jae-in, d'après l'agence Yonhap.

La délégation nord-coréenne a également annoncé que le dirigeant du pays, Kim Jong-un partageait la position du Président Moon sur la nécessité d'élargir le dialogue intercoréen.

Dans le même temps, l'agence nord-coréenne KCNA a diffusé dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères dans lequel Pyongyang accuse les États-Unis de déstabiliser la situation sur la péninsule coréenne à la veille de la clôture des Jeux olympiques en adoptant de nouvelles sanctions.

© AP Photo/ Shannon Stapleton, Pool La Chine s’en prend aux sanctions US contre la Corée du Nord

«Les deux Corées ont coopéré et les Jeux olympiques se sont bien déroulés. Mais les États-Unis ont créé une menace de guerre sur la péninsule de Corée en adoptant de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord avant la cérémonie de clôture des Jeux olympiques», lit-on dans le communiqué.

Donald Trump a annoncé vendredi de nouvelles sanctions contre 50 sociétés de transport maritime. Ces mesures visent un individu, 27 entités et 28 navires localisés ou enregistrés en Corée du Nord, en Chine, à Singapour, à Taïwan, à Hong Kong, aux Iles Marshall, en Tanzanie, au Panama et aux Comores. L'administration américaine avait précédemment annoncé que ce nouveau train de sanctions était «le plus sérieux jamais imposé à la Corée du Nord».