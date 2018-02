Tsahal: un Palestinien tué en mer par des tirs de soldats israéliens

Un des trois Palestiniens qui ont franchi à bord d'un bateau les limites de la zone de pêche autorisée au large de la bande de Gaza a été tué par des tirs de soldats israéliens, indique l'AFP.

«Ils ont refusé d'obtempérer aux ordres de s'arrêter ou de faire marche arrière […]. Les soldats ont alors ouvert le feu et l'un d'eux [des Palestiniens, ndlt.] a été grièvement blessé avant de succomber, tandis que les deux autres ont été arrêtés», a ajouté l'armée.

Le syndicat des pêcheurs de la bande de Gaza a affirmé à l'AFP qu'il s'agissait d'un bateau de pêche. Il a par ailleurs dit avoir été informé de la mort d'un Palestinien et de l'arrestation de deux autres.

La pêche le long des côtes nord de la bande de Gaza, limitrophe d'Israël, est interdite à plus de six milles nautiques et la marine israélienne tire régulièrement sur les Palestiniens qui se trouvent en dehors de cette zone.