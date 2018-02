En réponse à la volonté de Pyongyang de négocier, les USA refusent de relâcher la pression

© Sputnik. Iliya Pitalev La Corée du Nord se dit prête à négocier avec les États-Unis

La déclaration de Pyongyang concernant son intention de dialoguer avec les États-Unis les a plongés dans la perplexité.

«Nous verrons si le message d'aujourd'hui de Pyongyang, selon lequel il est prêt à engager des pourparlers, annonce ses premiers pas sur la voie de la dénucléarisation. Dans le même temps, les États-Unis et le monde doivent continuer à montrer à la Corée du Nord que ses programmes nucléaire et balistique sont une impasse», a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders.

Tout en soulignant que la dénucléarisation doit être le résultat d'un dialogue avec Pyongyang, Mme Sanders a noté que la communauté internationale devait continuer à exercer des pressions sur la Corée du Nord.

«La campagne de pression maximale doit se poursuivre jusqu'à ce que la Corée du Nord se dénucléarise. Comme l'a dit le Président [Donald] Trump, il existe une voie plus prometteuse pour la Corée du Nord si elle choisit la dénucléarisation».

Une délégation de haut niveau nord-coréenne arrivée à Pyeongchang pour la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'hiver s'est entretenue dimanche pendant une heure avec le Président sud-coréen Moon Jae-in. A l'issue de cette rencontre, Séoul a déclaré que Pyongyang était prêt à mener des négociations avec les États-Unis.

© Sputnik. Ilya Pitalev Les USA frappent la Corée du Nord des sanctions les plus dures de toute l'histoire

Dans le même temps, l'agence nord-coréenne KCNA a diffusé dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères dans lequel Pyongyang a accusé les États-Unis d'avoir déstabilisé la situation sur la péninsule coréenne à la veille de la clôture des Jeux olympiques en adoptant de nouvelles sanctions.

Donald Trump a annoncé vendredi de nouvelles sanctions contre 50 sociétés de transport maritime. Ces mesures visent un individu, 27 entités et 28 navires localisés ou enregistrés en Corée du Nord, en Chine, à Singapour, à Taïwan, à Hong Kong, aux Iles Marshall, en Tanzanie, au Panama et aux Comores. L'administration américaine avait précédemment annoncé que ce nouveau train de sanctions était «le plus sérieux jamais imposé à la Corée du Nord».