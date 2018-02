Le Pentagone annonce se préparer à une guerre dans l’espace à venir

Une guerre menée dans l’espace ne serait plus que l’affaire de quelques années, a annoncé dans son discours lors du symposium sur la guerre aérienne de l’Air Force Association qui s’est déroulé en Floride le chef d’état-major de l’Armée de l’Air des USA, le général David Goldfein.

Dans un discours prononcé lors du symposium sur la guerre aérienne de l'Air Force Association, en Floride, aux États-Unis , le chef d'état-major de l'Armée de l'Air, le général David Goldfein, a déclaré qu'il était temps «d'embrasser la supériorité spatiale avec la même passion et le même sentiment d'appartenance qu'à la supériorité aérienne aujourd'hui», écrit Space News.

«Il ne s'agit pas de savoir si mais quand les aviateurs se battront dans l'espace», a prévenu Goldfein, tout en insistant sur le fait que l'Armée de l'Air devait être plus à l'écoute de ce qui se passe dans l'espace et considérer l'espace comme un front clé d'une bataille.

«Je pense que nous allons nous battre depuis l'espace dans quelques années. Et nous sommes [les forces aériennes des États-Unis, ndlr] le service qui doit mener les combats en commun dans ce nouveau domaine contesté. C'est ce que la nation exige», a-t-il déclaré.

De plus, M. Goldfein a estimé que pour augmenter le potentiel de combat des États-Unis, il faudrait intégrer le renseignement et les possibilités de communications sur tous les plans: dans l'air, en mer, dans le cyberespace ainsi que dans l'espace

Pour se préparer à se battre depuis l'espace, l'armée de l'air devrait, toujours selon le général, investir dans de nouvelles technologies mais aussi dans la formation de commandants. Le militaire a également précisé qu'il avait chargé le lieutenant-général Steven Kwast, commandant du centre d'apprentissage et de formation dans les airs, d'élaborer un programme pour former les officiers et les sous-officiers aux opérations spatiales.

Selon les informations de Space News, le budget américain consacré aux programmes spatiaux en 2018 est de 7,75 milliards de dollars, soit 20% de plus qu'en 2017. L'année prochaine pourrait également connaitre une augmentation du budget dans ce domaine, jusqu'à 8,5 milliards de dollars.