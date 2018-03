L’interdiction de la vente du fusil AR-15 n’a duré que 15 min en Floride

Le Sénat de Floride s'est réuni samedi dernier pour débattre de la réglementation du trafic d'armes dans l'État et a adopté un moratoire de deux ans sur les ventes de fusils AR-15, utilisé lors d'une récente fusillade, avant de modifier sa décision initiale quinze minutes plus tard, relate le journal The Tampa Bay Times.

Le projet de loi en question prévoit la mise en place d'un fonds destiné à la protection de la santé mentale et de la sécurité à l'école en matière d'armes à feu, et vise à relever l'âge à partir duquel il est possible d'acheter un fusil AR-15 de 18 à 21 ans.

Plusieurs sociétés américaines ont annoncé leur intention de revoir leur position vis à vis des armes à feu après qu'un garçon de 19 ans a abattu 17 personnes dans son ancien lycée en Floride.

Trois distributeurs importants, Walmart, Kroger et Dick's Sporting Goods, ont annoncé qu'ils relevaient à 21 ans l'âge minimum pour pouvoir acheter des armes et des munitions dans leurs établissements.