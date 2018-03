L'atterrissage compliqué d'un A380 en pleine tempête (vidéo)

Les 1 et 2 mars, alors que Royaume-Uni était balayé par la tempête Emma surnommée la «bête de l'Est», qui a apporté verglas, neige et températures négatives, des Airbus A380 de la compagnie aérienne Emirates ont réussi un spectaculaire atterrissage à l'aéroport de Birmingham.

Sur la vidéo on voit les avions affronter les puissants vents glacés. En outre, après le premier contact avec le sol, l'un des avions rebondit et son nez se déporte dans tous les sens, provoquant un risque de sortie de piste.

Cette semaine, une bonne partie de l'Europe était plongée dans le froid et la neige, qui ont fait en une semaine une soixantaine de morts. L'Irlande et le Royaume-Uni ont subi aussi de plein fouet le froid et la neige.

L'Airbus A380 est le premier avion de ligne à double pont et le plus grand avion fabriqué en série dans le monde. L'envergure de ses ailes est de 80 mètres et la longueur de son fuselage est de 73 mètres. En outre, l'A380 peut parcourir 15.000 kilomètres sans effectuer d'escale et transporter jusqu'à 525 passagers sur des vols réguliers, et jusqu'à 853 personnes dans sa version charter.