Ouverture historique du ciel saoudien aux vols à destination d’Israël?

Pour la première fois depuis 70 ans, l’Arabie saoudite a autorisé des avions civils à destination de l’État hébreu à traverser son espace aérien, rapporte le site israélien Haaretz , se référant à des sources au sien de l’aviation.

Une exception a été faite pour Air India, précise la source. Grâce à cette autorisation, la durée des vols New Delhi – Tel Aviv, effectués par les avions civils de cette compagnie aérienne, seront raccourcis de 2h30. Jusqu’à présent, le vol le plus court sur ce trajet prenait 11 heures avec une escale à Istanbul.

Pourtant, rappelle la source se référant à Reuters, le porte-parole de l'autorité générale de l'aviation civile du royaume a réfuté ces informations.

Si les données se confirment, cette décision des autorités saoudiennes sera un nouveau signe du dégel des relations entre l’Arabie saoudite et Israël, pays qui n’ont toujours pas établi de relations diplomatiques. Plus tôt, ces pays coopéraient essentiellement dans le domaine de la sécurité, rappellent les médias. Toutefois, après l’arrivée au pouvoir du roi Salmane en 2015 et la nomination de son fils Mohammed comme vice-Premier ministre et ministre de la Défense, les choses ont commencé à évoluer.

Comme le précise le Times of Israel, actuellement la compagnie indienne attend l’autorisation officielle de la part des autorités saoudiennes, après quoi seront lancées les ventes de billets pour le 20 mars.