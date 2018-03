Corée du Sud: Trump accepte de rencontrer Kim Jong-un d'ici mai

Le dirigeant nord-coréen est prêt à s'entretenir avec son homologue américain au plus vite, a annoncé le conseiller sud-coréen pour la sécurité nationale, Chung Eui-yong. Donald Trump a accepté la proposition.

Le Président Trump a accepté la proposition du dirigeant nord-coréen de le rencontrer, le rendez-vous pourrait se tenir d'ici mai, a déclaré jeudi Chung Eui-yong, conseiller sud-coréen pour la sécurité nationale.

«Il [Kim Jong-un] a exprimé un souhait de s'entretenir avec le Président Trump au plus vite possible», a signalé le conseiller sud-coréen à la suite des pourparlers avec l'administration américaine à la Maison-Blanche, précédés par des contacts entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. M.Trump a quant à lui «apprécié le point de presse [de la délégation sud-coréenne] et a affirmé qu'il allait se rencontrer avec Kim Jong-un d'ici mai afin de parvenir à une dénucléarisation permanente [de la péninsule coréenne].»

Détails à suivre