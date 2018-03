Le convoi humanitaire à destination de la Ghouta qui avait été reporté fait son entrée

Un convoi de 15 camions d'organisations humanitaires internationales est arrivé dans la Ghouta orientale, a fait savoir aux journalistes vendredi Vladimir Zolotoukhine, porte-parole du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

© REUTERS/ Bassam Khabieh La raison du report de la livraison d’aide humanitaire prévue jeudi dans la Ghouta

En outre, une fois les camions déchargés, des habitants de la Ghouta orientale pourront se rendre au poste de contrôle d'al-Wafedin.

«Nous nous attendons également à ce que quelques dizaines de civils et de combattants avec leurs familles, qui ont reçu une proposition de quitter la région, sortent par le couloir humanitaire», a indiqué le responsable.

© REUTERS/ Bassam Khabieh Des journalistes et des réfugiés pris pour cible dans la Ghouta orientale

Auparavant, l'acheminement de produits alimentaires et de médicaments à bord de 15 camions avait été annulé en raison des tirs de plus en plus fréquents de la part des groupes radicaux.

La situation dans la Ghouta orientale s'est aggravée ces dernières semaines. La résolution 2401 adoptée par l'Onu exige que les parties en conflit cessent les affrontements et assurent une trêve humanitaire d'au moins 30 jours sur l'ensemble du territoire syrien, mais les terroristes continuent leurs pilonnages, témoigne le Centre russe pour la réconciliation.