Affaire Skripal: il y a 20 ans, les USA ont déjà eu accès à l'agent neurotoxique «Novice»

La substance chimique «Novice» qui a été utilisée pour empoisonner l'ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille aurait pu tomber entre les mains de spécialistes américains il y a 20 ans, lorsqu'ils décontaminaient des sites soviétiques de fabrication de substances chimiques en Ouzbékistan, indique l'article de The New York Times paru en 1999.