Au moins sept morts dans un attentat à la bombe à Lahore, au Pakistan

L’explosion d’une bombe dans la ville de Lahore dans l’est du Pakistan a fait au moins sept morts, annonce The Express Tribune.

Au moins sept personnes sont mortes et plus d'une dizaine ont été blessées dans l’explosion qui a retenti mercredi soir près d’un camp de la police dans la ville de Lahore dans l’est du Pakistan, écrit le quotidien pakistanais The Express Tribune

Selon les autorités, la police était la principale cible de cet attentat. Sur 18 personnes blessées, 14 sont des policiers.

Le camp de la police a été installé dans la localité de Raiwind, dans la banlieue de Lahore, où se déroulait le rassemblement annuel du mouvement religieux musulman Tablighi Jamaat.

​C'est le premier attentat à Lahore en 2018, cependant, près de 60 personnes y ont perdu la vie dans des attaques terroristes en 2017.