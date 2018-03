Que faire avec Vladimir Poutine? Réponse d'un ex-ambassadeur français en Chine

Le quinquennat de François Hollande a été marqué par une forte dégradation des relations entre Paris et Moscou, la France ayant «pris les choses totalement à l'envers», juge l'ancien ambassadeur de France en Chine, Claude Martin.

«Je considère comme un drame la détérioration des relations entre la France et la Russie, en particulier pendant le quinquennat de François Hollande, [lorsqu']on a pris les choses totalement à l'envers, on a jugé la Russie uniquement par ce qu'elle faisait ici et là (…) sans aucune attention au problème qui est celui que la Russie est européenne», a déclaré le diplomate dans un entretien accordé au Figaro.

© AFP 2018 Stephane De Sakutin Poutine: malgré des divergences, la Russie et la France peuvent améliorer leur coopération

Selon lui, si la France avait des rapports amicaux uniquement avec les pays «qui sont gentils avec elle», elle n'aurait essentiellement des relations qu'«avec le Luxembourg et Monaco».

À la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire avec Vladimir Poutine, M.Martin a répondu «Lui parler».

«Emmanuel Macron a fait un premier geste très fort, qui était d'inviter Vladimir Poutine à Versailles, et on attend la suite», a souligné l'interlocuteur du journal.

Toujours d'après le diplomate, cette suite ne peut pas dépendre du fait «que la Russie, ici et là, a fait des choses qui nous déplaisent». «Il faut un dialogue intense avec la Russie comme il faut un dialogue intense avec les États-Unis, avec la Chine, avec l'Inde», souligne-t-il.