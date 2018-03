25.000 civils pourraient quitter la Ghouta orientale en deux jours

Le nombre de civils qui ont quitté la Ghouta orientale depuis hier pourrait atteindre 25.000 personnes, a annoncé à Sputnik le gouverneur de la province de Damas, Ali Ibrahim.

«Il est prévu que le nombre de ceux qui ont quitté la Ghouta orientale atteigne 25.000 personnes», a-t-il dit.

Le gouverneur a précisé que quelque 8.000 civils qui ont quitté la zone jeudi ont reçu des logements temporaires, prévus par le gouvernement syrien.

On a distribué aux personnes évacuées de la nourriture, à boire et les vêtements nécessaires. En outre, chaque centre d'accueil fournit aux Syriens une assistance médicale. Les enfants bénéficient en plus d'une assistance psychologique et ont été vaccinés.

Plus de 2.500 personnes ont quitté les localités de Hammouria et de Saqba lors de la première heure de l'ouverture du couloir humanitaire ce vendredi, a auparavant annoncé le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit.

D'après les données du Centre, près de 11.000 civils ont pu quitter la Ghouta orientale hier. Mais au total, il était prévu d' évacuer jusqu'à 13.000 personnes avant la fin de la journée.

Parallèlement, avec l'aide du Centre russe pour la réconciliation, un convoi humanitaire a livré 137 tonnes de nourriture et de médicaments dans la Ghouta orientale.

C'est la première évacuation massive dans le secteur, les premiers témoignages faisant état du fait que les radicaux ne laissaient pas sortir les habitants, sous peine de mort.