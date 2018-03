Les USA entravent l’évacuation des habitants de Raqqa, selon la Défense russe

Les «organes du pouvoir» issus de la Fédération démocratique de Syrie du Nord et formés par les États-Unis forcent les habitants de Raqqa à rester dans la ville et empêchent leur sortie.

«Les soi-disant ‘organes du pouvoir' formés par les représentants de l'armée américaine à Raqqa sur la base de la Fédération démocratique de Syrie du Nord retiennent par la force les habitants locaux dans les quartiers de Raqqa ravagés par les bombardements de la coalition américaine, empêchant leur sortie vers les régions syriennes sécurisées», indique un communiqué du ministère russe de la Défense.

Le communiqué précise que seuls quelques quartiers du centre de Raqqa ne présentent pas de risques. Le reste des secteurs de la ville est dangereux pour la sécurité de la population.

«Les nombreux explosifs artisanaux et munitions non explosées représentent une grande menace pour la population de Raqqa, plus de 500 habitants de la ville en ont déjà été victimes», note la Défense russe.

Le communiqué précise que plus de 200.000 habitants de Raqqa se sont réfugiés sur des territoires contrôlés par Damas et qu'au moins 100.000 se trouvent actuellement en Turquie et dans des régions contrôlées par les unités soutenues par les États-Unis.