Vague de froid: de nombreux vols annulés au Royaume-Uni

Un nouveau coup de froid revient en Europe. À cause de la neige, le trafic aérien a été perturbé au Royaume-Uni. Plus de 15.000 passagers se retrouvent ainsi bloqués dans les aéroports britanniques.

En raison des intempéries, provoquées par une nouvelle vague de froid qui revient sur le sol européen, plus de 100 vols ont été annulés au Royaume-Uni, rapporte ce samedi The Independent, soulignant que de fortes chutes neiges sont également attendues.

UK weather: Leeds Bradford Airport closes as snow hits parts of Britainhttps://t.co/lPAg5Ujd2C pic.twitter.com/cMyl9wF2iT — Airline Gossip (@airlinegossip) 5 марта 2016 г.

​Dans le plus grand aéroport londonien, Heathrow, 118 vols ont été annulés tandis que plus de 15.000 passagers restent bloqués. La compagnie British Airways a annulé 86 vols, notamment à destination de New-York, de Chicago, ainsi que des villes européennes et britanniques. Quatre vols ont également été annulés par la compagnie irlandaise Aer Lingus. La compagnie allemande Lufthansa a, à son tour, annulé une dizaine de vols.

UK weather forecast: Luton and Stansted airports warn of flight chaos as cold snap brings snow to Britain https://t.co/kmK4DqhFUd pic.twitter.com/hJfdNgROEv — GlobalFloodSystem (@GlobalFloodNews) 27 декабря 2017 г.

En revanche, les passagers qui ont pris l'avion ce matin n'ont pas rencontré de problèmes.

Météo France a également annoncé qu'une masse d'air froid venue de Finlande et du nord-ouest de la Russie allait faire baisser brutalement le thermomètre samedi, qui devrait atteindre son plus bas lundi (-3° minimum au nord). Cela s'accompagnerait de pluies et de vent, avec parfois un peu de neige en plaine.