Russie - République de Maurice: 50 ans de relations diplomatiques

Il y a exactement 50 ans, le 17 mars 1968, l'Union soviétique et Maurice établissaient des relations diplomatiques, l'île ayant accédé quelques jours plus tôt à l'indépendance. À l'occasion de ce double anniversaire, Maheswarsingh Khemloliva, ambassadeur de la République de Maurice en Russie, a accordé une interview à Sputnik.

«On est en train de célébrer le cinquantième anniversaire de notre amitié: la Russie et l'île Maurice», a-t-il déclaré, avant d'ajouter: c'est «une très bonne amitié et je pense qu'il faut la développer encore plus».

Maheswarsingh Khemloliva a rappelé qu'un grand rôle dans l'instauration de bonnes relations entre les deux pays revenait à la génération précédente.

«Il faut dire un grand bravo à tous nos grands-parents, à nos ancêtres qui ont passé des moments très durs à l'époque», a-t-il noté, soulignant qu'il était indispensable aujourd'hui de «continuer dans ce domaine».

Évoquant l'amitié entre la Russie et l' île Maurice , il a indiqué que de nombreux jeunes de son pays avaient fait des études en Union soviétique et en Russie et travaillaient actuellement notamment comme médecins et architectes.

Toujours selon Maheswarsingh Khemloliva, de nouveaux horizons s'ouvrent dans les relations bilatérales dans le domaine du tourisme, mais «à l'avenir il faut travailler très très dur pour conquérir les touristes».

Il a rappelé qu'il était prévu de lancer un vol direct entre Maurice et Moscou. D'autant plus qu'il n'est pas nécessaire pour les Russes «d'avoir un visa pour aller à Maurice et nous, les Mauriciens, n'avons pas besoin de visa pour venir chez vous» pendant 60 jours, a-t-il noté pour conclure.