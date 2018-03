Élection russe vs française: le jeu des médias mainstream, un «secret de M.Macron»

Le jour J de l'élection russe est passé et les observateurs internationaux partagent leurs impressions sur l'événement. L'ex-conseiller du secrétaire général de l'Onu Boutros Boutros-Ghali et membre du Barreau de Paris, Élie Hakem, a observé le déroulement de l'élection dans la capitale russe et, à la demande de Sputnik, il l'a comparée avec les dernières élections présidentielles en France.

«J'étais très surpris», a-t-il répondu à Sputnik. «Peut-être, d'autres pays occidentaux pourraient être scandalisés par le résultat de l'élection du Président Poutine avec 73%, mais j'ai aussi dit qu'en 2002 le Président Jacques Chirac avait été élu avec 82%», a-t-il souligné lors d'une conférence donnée en anglais et traduite en français.

«Mais ce qu'il faut savoir c'est que dans les pays occidentaux, comme en France par exemple, il existe le jeu des médias mainstream. Ce qui est derrière les medias mainstream… Je pense que la grande différence est qu'[en Russie] le jeu est plus ouvert et plus libre alors qu'en France il y a des sociétés secrètes derrière les médias. Il y a des lobbies qui jouent avec l'opinion publique et c'est tout à fait évident. Et c'est pourquoi (…) il y a aujourd'hui de nouveaux médias alternatifs et les gens se penchent davantage sur ces médias alternatifs», a-t-il déclaré.

L'ex-conseiller de Boutros Boutros-Ghali a ensuite évoqué la dernière élection présidentielle française qui a mis en vedette Emmanuel Macron.

«Comme vous le savez, les partis traditionnels comme le PS et LR ont perdu non seulement les élections, mais ont également disparu de la politique. Pourquoi? Parce que les gens en ont marre de ce faux jeu tenu par les médias traditionnels», a-t-il souligné.

L'avocat a qualifié ce fait de «secret de monsieur Macron parce qu'il ne vient pas d'un parti politique et il a joué avec ce point sensible». Selon l'avocat, M.Macron a créé le mouvement En Marche, ensuite rebaptisé LREM, «afin de montrer qu'il n'y a plus ce genre d'interférence de ces mouvements traditionnels.»

«Je pense que dans les faits, les choses sont plus claires ici en Russie et nous pouvons exprimer la volonté du peuple plus directement et plus librement sans l'interférence, dans ce jeu des lobbies qui sont derrière le stratagème. Nous faisons face à la même chose aux États-Unis parce que nous savons ce qui s'est passé lors de l'élection du Président Bush [de 2004]. Le problème est survenu en Floride [où de nombreuses violations avaient été enregistrées dans les bureaux de vote, ndlr] et c'est ainsi qu'on peut comparer le processus électoral en Russie et dans les pays occidentaux, surtout avec l'expérience française», a-t-il conclu.