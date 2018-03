Selon le Président palestinien, l'ambassadeur américain en Israël est un «fils de chien»

Évoquant la politique menée par les États-Unis au sujet du conflit entre Israël et la Palestine, le Président palestinien Mahmoud Abbas a trouvé un nom peu affectueux pour traiter l'ambassadeur américain en Israël David Friedman.

«L'ambassadeur américain à Tel-Aviv est un colon et un fils de chien», a affirmé M.Abbas tenant une allocution à Ramallah.

Abbas à Poutine: la Palestine ne travaillera pas avec les USA comme seul médiateur face à Israël

Donald Trump a annoncé, le 6 décembre dernier que les États-Unis reconnaissaient Jérusalem comme capitale d'Israël et que leur ambassade serait transférée de Tel Aviv à Jérusalem. Le statut de cette ville est l'une des questions les plus épineuses du règlement pacifique de ce conflit au Proche-Orient. Israël occupe la partie est de la ville depuis la guerre des Six Jours en 1967. Il insiste toujours sur le fait que Jérusalem est sa «capitale éternelle et indivisible».

En réponse à la décision de Donald Trump, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 21 décembre une résolution dénonçant la reconnaissance de Jérusalem en tant que capitale d'Israël. La majorité écrasante de pays-membres de l'Onu (128 États) ont voté pour cette résolution, tandis que seulement neuf pays s'y sont opposés.