«Sous l’occupation américaine de l’Irak, Al-Qaïda s’est transformé en Daech»

Le 20 mars 2003 commençait l'invasion américaine de l’Irak qui a anéanti l’armée, les infrastructures et l’économie de ce pays, tout en créant une menace pour la sécurité de l’Iran voisin et en donnant naissance au plus grand monstre de l’histoire qu’est Daech*, a déclaré à Sputnik Seyyed Hadi Afghahi, diplomate et politologue iranien.