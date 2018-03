Le pape François se prononce sur le port abusif de la croix

Lors d'une prise de parole devant des croyants ressemblés sur la place Saint-Pierre du Vatican, le pape les a exhortés à «contempler et comprendre» la valeur symbolique des crucifix et à ne pas les commercialiser en tant qu'accessoires de beauté, relate le journal The Independent.

«Comment vois-je un crucifix? Comme une œuvre d'art, juste pour définir s'il est beau ou pas? Ou le vois-je à l'intérieur, à l'intérieur des blessures de Jésus, jusqu'à son cœur? (…) Je contemple le mystère de Dieu exécuté comme s'il était un esclave, un criminel. Jésus tient à ce que l'on sache que la croix, la mort et la résurrection constituent un acte de fécondité spirituelle», a déclaré le pape.

Et d'expliquer: «Ses blessures nous ont guéris. C'est une fécondité qui portera ses fruits pour beaucoup d'entre nous».

En dépit des commentaires du pape François, le crucifix reste depuis des années un accessoire de style pour certaines célébrités, comme par exemple Madonna, Jennifer Aniston ou Naomi Campbell.