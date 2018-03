5.000 combattants évacués de la Ghouta Orientale (vidéo)

Le ministère russe de la Défense indique samedi que 4.979 combattants et membres de leurs familles ont été évacués de la ville syrienne d'Harasta, située dans la Ghouta Orientale. Ils ont été transportés via des bus vers la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie.

«Au total, 4.979 combattants et membres de leurs familles ont été emmenés de la localité d'Harasta vers la province d'Idlib», apprend-on.

Durant tout le trajet, leur sécurité a été assurée par les agents de la police syrienne sous la supervision des officiers du Centre russe pour la réconciliation ainsi que des représentants du Croissant-Rouge arabe syrien.

Le ministère russe de la Défense a publié la vidéo de l'évacuation des combattants et de leurs familles.

Hier, l'agence de presse syrienne Sana a relaté que la seconde phase de l'évacuation des radicaux et des membres de leurs familles à Harasta était menée à bien et que cette localité syrienne était entièrement passée sous le contrôle des forces gouvernementales.

Pour rappel, Harasta figurait parmi les trois principaux avant-postes des extrémistes dans la Ghouta orientale, encerclés par l'armée gouvernementale syrienne.

Plus tôt dans la journée de vendredi, on a appris que le Centre russe pour la réconciliation et les radicaux d'Ahrar al-Cham s'étaient entendus sur l'évacuation des membres de cette formation islamiste via Harasta al-Bassal, le troisième point de passage tout récemment mis en place dans la Ghouta orientale.