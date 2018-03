L’aviation américaine frappe en Libye

Un représentant du Commandement US pour l'Afrique (Africom) a annoncé à Sputnik que le samedi 24 mars, l'aviation américaine avait mené un raid non loin de la ville d'Oubari, dans le Sahara.

«En coordination avec le gouvernement libyen d'entente nationale, le 24 mars, les forces américaines ont effectué une frappe ciblée à proximité de la ville d'Oubari lors de laquelle deux terroristes ont été éliminés», a communique l'Africom.

L'interlocuteur de Sputnik n'a cependant pas précisé s'il y avait eu des victimes parmi la population civile.

«Les États-Unis ne renonceront pas à leur mission visant à détruire les organisations terroristes et à assurer la stabilité dans la région. Nous sommes résolus à maintenir la pression sur le réseau terroriste et d'empêcher les terroristes de s'y ancrer», a-t-il fait savoir.

L'espoir qui reste à la Libye en crise

La Libye a sombré dans le chaos après la mort de Mouammar Kadhafi, suite à une intervention militaire illégale de l'Otan. Ce pays est à présent dirigé par deux autorités. Un parlement élu par le peuple est installé à Tobrouk, à l'est du pays, alors que le Conseil national de transition, formé avec le soutien de l'Onu et de l'UE, est en place à Tripoli, à l'ouest.

La dualité du pouvoir et le démantèlement du système de sécurité en Libye après le renversement de Mouammar Kadhafi par les puissances occidentales ont provoqué un regain d'activité de différents groupes rebelles et organisations terroristes. L'absence de pouvoir centralisé et d'une armée unie a transformé la Libye en une plaque tournante de trafics de toute sorte et d'immigration illégale vers l'Europe.