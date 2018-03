La Nouvelle-Zélande ne réussit pas à trouver d’«espions russes» à expulser

© REUTERS/ David W. Cerny La Slovaquie explique pourquoi elle n’expulse pas de diplomates russes

Jacinda Ardern, Première ministre de la Nouvelle-Zélande , a indiqué qu'aucun diplomate russe ne peut être expulsé parce qu'aucun agent des services spéciaux n'a été découvert dans leurs rangs.

«Il n'y a aucun officier du renseignement [russe en Nouvelle-Zélande, ndlr]. Si nous les avions repérés, nous les aurions expulsés, a-t-elle déclaré à la radio locale RNZ.

Dix-huit pays de l'Union européenne ainsi que les États-Unis, le Canada, la Norvège, l'Ukraine et quelques autres ont décidé, en lien avec l'affaire Skripal, d'expulser des diplomates russes. Le plus grand nombre de Russes a été expulsé des États-Unis, soit 48 diplomates et 12 employés de la mission de Russie auprès de l'Onu. Le consulat général russe à Seattle sera fermé. Le ministère russe des Affaires étrangères a déjà promis une réponse en conséquence à cette démarche inamicale.

Un ancien colonel des services de renseignement militaires russes, Sergueï Skripal, et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients le 4 mars dernier aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves tangibles pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni