Marche blanche pour Mireille Knoll: politiser le communautarisme, passion du CRIF?

Tandis que des marches blanches seront réalisées à travers la France, ce mercredi 28 mars, en hommage à Mireille Knoll, sauvagement assassinée, le CRIF crée la polémique en désignant la France insoumise et le Front national comme personae non gratae. Au risque de briser l’union nationale autour de la dénonciation des crimes antisémites?

«La surreprésentation des antisémites tant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite rend ces deux partis infréquentables. Et s'ils sont infréquentables, ils ne sont pas les bienvenus.»

© AFP 2018 Lionel Bonaventure Marche blanche à Paris en hommage à Mireille Knoll et contre l’antisémitisme

Il semble qu’un faux procès soit fait au CRIF quand à la venue de Jean Luc Mélenchon au rassemblement en mémoire de Mireille Knoll alors soyons clairs ni Jean Luc Mélenchon et les insoumis ni Marine Le Pen et le FN seront les bienvenus demain. — Francis Kalifat (@FrancisKalifat) 27 марта 2018 г.

De nombreux Français se réuniront, ce mercredi 28 mars en fin de journée, à la mémoire de Mireille Knoll , survivante de la rafle du Vel'd'Hiv et âgée de 89 ans, sauvagement assassinée. Alors que des marches blanches seront réalisées dans de nombreuses villes de France (Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg…) pour lui rendre hommage et dénoncer ce nouvel acte antisémite, le CRIF semble vouloir ajouter une dimension politique à un drame touchant la communauté juive.

​En effet, Francis Kalifat, président du CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France), ne souhaite pas que le Front national et la France insoumise participent à la marche blanche qui se déroulera à Paris. Le président du CRIF justifie sa réaction par la «surreprésentation des antisémites» dans ces deux partis. Il reproche également aux membres de la France insoumise d'avoir «besoin d'éclaircir leur position en ce qui concerne le boycott d'Israël, la haine d'Israël véhiculée dans notre pays. Ces mouvements veulent faire d'Israël le juif des nations». Si Francis Kalifat tempère ses propos et estime que des «électeurs du Front national ou de la France insoumise seront sûrement là […] On ne va pas demander l'appartenance de chaque personne. On ne veut juste pas les symboles de ces mouvements.» Des symboles qui ont d'ores et déjà annoncé leur présence.

Dans un passé pas si lointain, l'ancien président du CRIF, Roger Cukierman avait déclaré que Marine Le Pen était «personnellement irréprochable», mais que le FN était un parti à éviter en dépit du fait que «c'est un parti qui ne commet pas de violences». En effet, selon lui «toutes les violences aujourd'hui, et il faut dire les choses, sont commises par des jeunes musulmans.»

Cette mise à l'index est pourtant loin de faire l'unanimité. À commencer par le fils de la défunte, qui a dénoncé la dimension politique du CRIF, refusant d'ostraciser tel ou tel en fonction de ses choix politiques:

Le fils de Mireille Knoll "absolument pas" sur la même ligne que le Crif: "Tout le monde peut venir à la marche blanche"https://t.co/UOuhtpwncy#BourdinDirect pic.twitter.com/CmdzCJhGzJ — RMC (@RMCinfo) 28 марта 2018 г.

​Des membres de la communauté juive se sont également désolidarisés, sur Twitter, des déclarations du président du CRIF.

Il est temps pour NOUS, Français juifs, de se désolidariser du CRIF

IL ne nous représente pas

IL n'a pas plus à prendre de decision à notre place

IL n'a pas à choisir qui a le droit ou non d'assister à nos marches

CE CHOIX NOUS APPARTIENT https://t.co/a0IttKzrwp — (((ylana)))🔯 ن (@ylana48) 27 марта 2018 г.

​Par ailleurs, Gilles-William Goldnadel, avocat des enfants de Mireille Knoll, expliquait à Sputnik être «pour l'unité nationale, sans aucune exclusion». Un argument repris par les personnalités issues du FN et de FI.

"Le CRIF ne pourra pas m'empêcher d'être à l'hommage de #MireilleKnoll par l'esprit et par le cœur. Le @FN_officiel a sa place à cette marche blanche." #SudRadioMatin — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 28 марта 2018 г.

En fin d'après-midi @Le_CRIF annonçait officiellement sur Twitter ma présence demain à la manifestation d'hommage à #MireilleKnoll. Ce soir son Président déclare sur @BFMTV qu'il ne veut plus de la présence des Insoumis. Pas d'accord. Contre l'antisémitisme, aucun sectarisme! pic.twitter.com/gjlKmjHXqS — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) 27 марта 2018 г.

​Cependant, l'amalgame entre les deux formations politiques n'est pas du goût d'Adrien Quatennens, député LFI. «Nous sommes ceux qui luttent avec force contre tous les racismes, toutes les discriminations. Être associés à des positions antisémites nous blesse profondément. Avec de tels propos, le président du CRIF ne peut pas espérer représenter les juifs de France» dénonce Adrien Quatennens dans l'émission Politique matin sur LCP. On notera que les autres partis politiques sont pour l'instant très silencieux sur cette polémique, peut-être en raison de l'hommage national au Lieutenant-Colonel Beltrame, victime de l'attentat de Trèbes, qui se déroulait ce même mercredi 28 mars.

Cette nouvelle controverse a le mérite de soulever une nouvelle fois les potentielles dérives liées à la politisation des communautarismes. En effet, si des drames qui touchent émotionnellement la France entière ne peuvent être dénoncés que par un groupe autoproclamé qui choisit ses soutiens, nous dirigeons-nous vers la fin de l'unité nationale?