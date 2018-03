Zakharova dit qui empêche Sputnik d'entrer au ministère français des Affaires étrangères

Depuis un an, les journalistes de Sputnik en France se voient régulièrement refuser leur accréditation auprès du ministère français des Affaires étrangères. Un de ses journalistes a demandé pourquoi à la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova , lors d'un point de presse.

«À huis-clos, on dit que cela est lié, je ne sais pas, à une offense personnelle, je ne peux pas dire exactement laquelle. On nous n’a pas fait parvenir les déclarations précises, ils ont dit que c’est la décision personnelle du chef de l’Élysée», a ajouté la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

Mme Zakharova a qualifié de «discrimination» cette attitude envers des journalistes de Sputnik.

«Nous avons entendu une phrase de la part des représentants français, à savoir que la décision d’interdire l’accès et de discrimination, et on peut appeler les choses par leur nom, il s’agit, bien entendu, d’une discrimination envers la presse, quand un média qui se voit accrédité à un événement auquel il lui est interdit d’assister, on nous a dit que c’est une décision unilatérale du Président français», a souligné la porte-parole du ministère russe.

Selon Mme Zakharova, la partie russe n’a pas reçu d’autres réponses.

«En ce qui concerne Sputnik, nous connaissons bien la situation. Et nous ne faisons pas qu’essayer, nous avons fait parvenir notre position à maintes reprises à Paris, nous en avons parlé avec des représentants de l’ambassade française à Moscou. Nous en avons parlé lors des négociations entre les chefs des ministères des Affaires étrangères de nos pays. Nous avons envoyé des lettres à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.»

Depuis un an, le ministère français des Affaires étrangères ne délivrent pas de carte de presse aux journalistes de Sputnik en France, ils ne reçoivent pas d’accréditation pour assister aux événements organisés par l’Élysée ou par les ministères français.