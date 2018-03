De nouveaux détails concernant l’état de santé des Skripal

L’hôpital dans lequel sont soignés l'ex agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia a livré de nouveaux détails sur leur état de santé, indiquant que la jeune femme allait mieux.

L'état de Ioulia Skripal, empoisonnée à Salisbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre le 4 mars en même temps que son père, l'ancien espion russe Sergueï Skripal, «s'améliore rapidement», a indiqué jeudi l'hôpital où ils sont soignés.

«Elle n'est plus dans un état critique, sa condition est désormais stable», a précisé l'hôpital de Salisbury, ajoutant que le père de la jeune femme se trouvait toujours en réanimation.

Un ancien colonel des services de renseignement militaires russes, Sergueï Skripal, et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients le 4 mars dernier aux abords d'un centre commercial à Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves tangibles pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.