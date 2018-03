Le Pentagone confirme la mort d’un militaire US dans un attentat en Syrie

La Défense américaine a confirmé que l’un des militaires tués jeudi dans l'attentat visant des membres de la coalition internationale en Syrie était un citoyen des États-Unis, annonce Associated Press.

Parmi les deux victimes de l'attaque perpétrée jeudi soir à Manbij en Syrie figurait un militaire américain, a annoncé Associated Press se référant au Pentagone.

L’autre victime était un membre des forces armées britanniques. Les militaires en question participaient jeudi à une opération visant les terroristes de Daech*, lorsqu'une explosion s'est produite.

© AP Photo/ Seivan Selim Syrie: un attentat fait plusieurs victimes parmi les forces de la coalition internationale

Plus tôt dans la journée de vendredi, on a appris qu'un engin explosif artisanal avait détonné à Manbij, en Syrie, tuant deux membres de la coalition internationale et en blessant cinq autres.

Les noms des militaires tués n’ont pas encore été révélés.

Aucun groupe n'a dans l'immédiat revendiqué la responsabilité de l'attaque.

Les États-Unis dirigent une coalition internationale anti-Daech* qui intervient dans la crise syrienne depuis 2014 sans l'aval du gouvernement de Damas.

*Organisation terroriste interdite en Russie.