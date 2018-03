Moscou précise le nombre conséquent de diplomates UK qui doivent quitter la Russie

Londres devra rapatrier une cinquantaine de ses diplomates en rétorsion aux mesures d'expulsion annoncées par nombre de pays occidentaux et par l'Ukraine en lien avec l'affaire Skripal.

«Nous demandons la parité. Les Britanniques ont 50 diplomates de plus que les Russes», a déclaré samedi à Reuters Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Affaire Skripal: Moscou annonce ses mesures de rétorsion

Vendredi, Moscou avait donné un mois à Londres pour réduire son effectif diplomatique en Russie au même niveau que celui des missions diplomatiques russes au Royaume-Uni, sans toutefois donner de chiffres précis.

Ce nouveau lot d'expulsions portera à 73 le nombre de diplomates britanniques déclarés personae non gratae par la Russie en lien avec l'affaire Skripal. Le 17 mars déjà, Moscou avait annoncé l'expulsion de 23 diplomates britanniques et ordonné la fermeture du British Council et du consulat britannique de Saint-Pétersbourg.