Après 7 ans, la principale autoroute de Syrie débloquée

Les troupes gouvernementales ont débloqué l’autoroute reliant Damas aux principales provinces du pays, a déclaré le commandement de l’armée syrienne dans un communiqué, dont Sputnik a obtenu une copie.

Comme le précise la source, l’autoroute principale est restée bloquée pendant sept ans, après que les extrémistes se sont emparés de la Ghouta orientale. Depuis, pour rejoindre Damas depuis la plupart des provinces du pays, il fallait emprunter une voie de contournement.

«Ce succès [la libération de la Ghouta orientale, ndlr] a assuré l’ouverture des principales voie de liaison entre Damas et les régions du centre et du nord, avec la zone côtière et avec l’Irak, à travers le désert», est-il précisé.

Samedi, les derniers groupes de radicaux et les membres de leurs familles ont quitté les localités de Jobar, de Zamalka, d’Aïn Tarma et d’Arbine, dans la Ghouta orientale. La seule agglomération qui reste contrôlée par les extrémistes de Jaych al-Islam est Douma.