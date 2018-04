Un navire avec 40 personnes à bord aurait été détourné au large du Ghana par des pirates

Un navire de pêche, le Marine 711, avec une quarantaine de personnes à son bord incluant trois Sud-Coréens, aurait été détourné mardi dernier par des insurgés ou des pirates, a annoncé ce samedi l'agence sud-coréenne Yonhap, se référant au ministère sud-coréen des Affaires étrangères.

© AFP 2018 MOHAMED DAHIR Des pirates attaquent un chimiquier au large de la Somalie

Le ministère a également indiqué travailler étroitement avec le Ghana, le Nigeria et d'autres nations pour tenter de les localiser et de commencer au plus vite une opération de sauvetage.

Les pirates n'ont pas encore fait de demande de rançon en échange de la libération des marins enlevés, a précisé le ministère.

À son tour, le Comité des chefs d'état-major interarmées (JCS) a déclaré qu'un bâtiment de guerre sud-coréen qui était en opération dans le golfe d'Aden a été envoyé rapidement dans les eaux à proximité.