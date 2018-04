L’ambassadeur russe à Londres précise qui est derrière l’affaire Skripal et pourquoi

L'affaire Skripal est une provocation organisée par les services spéciaux britanniques a annoncé l'ambassadeur de Russie à Londres Alexandre Iakovenko dans une interview accordée à la chaîne de télévision russe NTV

«On refuse de collaborer avec nous, on ne nous présente aucuns faits. Cela nous pousse à conclure que c'est une provocation des services spéciaux», a déclaré M.Iakovenko.

Il a aussi indiqué que le Royaume-Uni se trouvait maintenant en difficulté à cause de deux raisons. D'abord, le Brexit.

«À Bruxelles, quand la déclaration sur Skripal a été adoptée, le sujet du Brexit a complètement disparu. À ce moment-là, des accords sur de nouvelles négociations entre Londres et les pays de l'Union européenne ont été conclus. Autrement dit, le sujet [du Brexit, ndlr] est resté inaperçu et les Britanniques ont accepté dans ce cadre-là pratiquement toutes les conditions de l'Union européenne», a ajouté l'ambassadeur russe.

Quant à la seconde raison, elle est liée au rôle du Royaume-Uni au sein de ses alliés. Selon M.Iakovenko, avec l'approbation de la stratégie de sécurité nationale en 2015, Londres a décidé de prendre le leadership dans la question de la dissuasion de Moscou.

«Une provocation forte est nécessaire pour dissuader la Russie. Cette provocation sauvage a probablement été organisée par les Britanniques pour que le peuple et le parlement soutiennent cette position», a souligné le diplomate.

Cela étant, il est certain que le Royaume-Uni ne réussira pas à rendre l'information sur l'affaire Skripal secrète et à éviter la responsabilité.

«Je suis sûr que la Russie ne permettra pas aux Britanniques de sortir de la légalité. Ils devront répondre. Maintenant, nous choisissons quelle méthode suivre», a conclu Alexandre Iakovenko.

Le 4 mars dernier, Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May , a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

Par la suite, 18 pays de l'UE ainsi que les États-Unis, le Canada, la Norvège, l'Ukraine, l'Albanie, le Monténégro et la Moldavie ont annoncé leur décision d'expulser des diplomates russes dans le cadre de l'affaire Skripal. Le plus grand nombre de Russes a été expulsé des États-Unis, soit 48 diplomates et 12 employés de la mission russe auprès de l'Onu. Washington a par ailleurs ordonné la fermeture du consulat général russe à Seattle. Le nombre de diplomates expulsé dans le cadre de l'affaire Skripal avoisine désormais les 151 personnes du côté occidental et plus de 300 au total des deux côtés.