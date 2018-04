Les Talibans multiplient les attaques nocturnes grâce aux équipements US

Les Talibans attaquent de plus en plus souvent les forces de sécurité afghanes en utilisant des lunettes de vision nocturne et des lasers qui ont été volés aux troupes afghanes et internationales ou achetés sur le marché noir.

Selon The New York Times de dimanche, le commandement américain pense étendre l'accès des forces de sécurité afghanes aux appareils de vision nocturne pour équilibrer leurs chances dans les combats contre les Talibans équipés d'appareils de fabrication américaine dérobés aux forces gouvernementales et internationales ou achetés sur le marché noir.

Les Talibans ont multipliés les attaques contre les forces de sécurité à travers l' Afghanistan en utilisant des lunettes de vision nocturne et des lasers infrarouges sur leurs armes. Un responsable militaire américain sous couvert d'anonymat a communiqué au média, en se référant à des données internes du Pentagone, qu'entre 2014 et 2017, le nombre d'attaques nocturnes avait doublé. La source a ajouté que le nombre d'Afghans blessés ou tués dans les attaques nocturnes avait presque triplé au cours de la même période.

Cela a forcé les commandants américains à repenser l'accès limité qu'ils donnent aux forces de sécurité afghanes aux appareils de vision nocturne. Le commandement estime maintenant que refuser cet équipement coûteux à ces forces les désavantage technologiquement, avec des conséquences potentiellement mortelles.

Pendant des années, les responsables américains étaient réticents à fournir du matériel de vision nocturne aux soldats et aux policiers afghans par crainte d'une corruption généralisée en leur sein. Ces équipements, notamment des casques et des lasers infrarouges, sont habituellement fournis uniquement aux commandos d'élite afghans et aux unités policières des forces spéciales.

Jusqu'à présent, le Pentagone leur en fournissait en quantités limitées. Les restrictions tiennent au fait que souvent, l'équipement livré n'était pas restitué sous prétexte de son perte au combat, ce qui s'est avéré faux. En outre, les forces afghanes n'étaient pas correctement entraînées à les utiliser.

Par contre, du côté Taliban, on constate une sophistication croissante sur le champ de bataille après 16 ans de guerre.

À l'heure actuelle, environ 15.000 soldats américains sont déployés en Afghanistan. Les États-Unis font la guerre dans ce pays depuis octobre 2001, ce qui leur a coûté 680 milliards de dollars, selon les estimations du Pentagone. Depuis lors, 2.350 militaires américains ont été tués et plus de 20.000 ont été blessés.