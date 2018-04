Une riposte certaine de Moscou si Londres ferme la représentation commerciale russe

Moscou analyse chaque acte hostile à son encontre et ripostera d’une manière appropriée, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en commentant la publication des médias britanniques vendredi dernier qui annonçait l’éventuelle fermeture de la représentation commerciale russe à Londres, suite au scandale autour de l’affaire Skripal.

La Russie prendra des mesures de rétorsion si Washington décide de fermer la représentation commerciale russe à Londres, a annoncé lundi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

«Moscou analyse soigneusement chaque acte hostile à l'encontre de la Russie et, donc, il y aura une riposte, qui sera décidée d'une manière appropriée, contre chaque acte hostile. Nous ne faisons pas de fuite en avant, personne à Moscou ne laisse de tels actes sans réponse», a-t-il déclaré aux journalistes.

Auparavant, le quotidien Daily Telegraph a annoncé que les autorités britanniques étudieraient la possibilité de fermer la représentation commerciale russe à Londres.

Le 4 mars dernier, l'ex-agent double Sergueï Skripal , 66 ans, et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury, au Royaume-Uni. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

Par la suite, 18 pays de l'UE ainsi que les États-Unis, le Canada, la Norvège, l'Ukraine, l'Albanie, le Monténégro, l'Australie et la Moldavie ont annoncé leur décision d'expulser des diplomates russes dans le cadre de l'affaire Skripal. Le plus grand nombre de Russes a été expulsé des États-Unis, soit 48 diplomates et 12 employés de la mission russe auprès de l'Onu. Washington a par ailleurs ordonné la fermeture du consulat général russe à Seattle.

Selon les récentes informations, Ioulia Skripal est sortie du coma et son état s'améliore. Mais les diplomates russes se voient refuser de lui rendre visite bien qu'elle soit citoyenne russe.