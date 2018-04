Trump propose à Poutine une rencontre à Washington

Bientôt une réunion des dirigeants russes et américains à la Maison Blanche? Le conseiller de Vladimir Poutine Iouri Ouchakov a annoncé que lors d'une conversation téléphonique le 20 mars, Donald Trump a proposé à son homologue russe de tenir une rencontre bilatérale à Washington.

«Si tout va bien, j'espère que les Américains n'abandonneront pas leur proposition de discuter de la possibilité d'un sommet. Quand nos Présidents ont parlé au téléphone, Trump a proposé d'organiser une première réunion à Washington à la Maison Blanche», a déclaré M.Ouchakov lors d'une conférence de presse.

Toutefois, dans le contexte de l'expulsion de diplomates russes dans le cadre de l'affaire Skripal, il est difficile de discuter de la possibilité d'organiser un sommet, a noté le conseiller.

«J'espère que les mesures prises par les Américains sur la base d'accusations non fondées seront suspendues», a déclaré M.Ouchakov, ajoutant qu'une réunion entre les dirigeants permettrait «d'aborder le début d'un dialogue très sérieux et constructif».

Les chefs d'État américain et russe se sont rencontrés deux fois. En juillet dernier, les Présidents ont eu des entretiens lors du sommet du G20 à Hambourg sur les problèmes des relations bilatérales, les crises syrienne et ukrainienne. En novembre 2017, MM.Poutine et Trump ont eu une courte conversation au sommet de l'APEC à Danang au Vietnam. Au cours de la réunion, ils ont approuvé une déclaration commune sur la Syrie. Après cela, les chefs d'État ont parlé plusieurs fois au téléphone.