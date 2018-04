Le Yémen prêt à ouvrir les ports et aéroports à l’aide humanitaire

À la tribune de l’Onu, le ministre yéménite des Affaires étrangères a appelé mardi à retourner à la table des négociations pour mettre fin à la guerre dans le pays et déclaré que le Yémen voulait ouvrir l'accès des ports et des aéroports à l'aide humanitaire.

Lors d'une conférence sur le Yémen à Genève, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement yéménite Abdel-Malek al Mekhlafi a souhaité la reprise des négociations.

«Nous devons trouver la meilleure solution, qui est un retour à la table des négociations pour mettre fin à la guerre, pour revenir à un système inscrit dans la durée, appuyé par le peuple yéménite, y compris par les partis putschistes et par ceux qui sont soutenus par la communauté internationale», a ajouté Mekhlafi.

Il a affirmé que son gouvernement travaillait à ouvrir les ports et aéroports du pays à l'aide humanitaire.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a à son tour exhorté les belligérants au Yémen à rechercher un règlement politique au conflit et a demandé à la communauté internationale trois milliards de dollars pour venir en aide à la population civile confrontée à un désastre humanitaire.

«Tous les ports doivent être ouverts à l'aide humanitaire et au trafic commercial, à l'envoi de médicaments, de vivres et du carburant nécessaire pour les distribuer. L'aéroport de Sanaa est également un lieu vital qui doit rester ouvert», a ajouté Antonio Guterres.

Depuis 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant d'une part les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ex-Président Ali Abdallah Saleh, tué le 4 décembre dernier, et d'autre part les forces gouvernementales et les milices populaires loyales au Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenu par la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite.