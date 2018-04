La fin du monde est-elle finalement inévitable?

Ethan Trowbridge, ancien chercheur de l'Institut américain d'études géologiques (USGS), a déclaré à Daily Star Online que la Terre serait menacée par la fin du monde à cause du système Nibiru.

Le chercheur, qui a travaillé pendant 10 ans pour cette agence gouvernementale, affirme qu'il y a au moins 30 ans la Nasa était au courant de l'approche de cette planète-tueuse dont la gravitation immense pourrait provoquer de puissants séismes et tsunamis sur Terre et, en fin de compte, conduire à la fin du monde.

«Nous avons été chargés de vérifier si le changement climatique anormal était dû à l'influence de ce corps céleste», a-t-il confié à Daily Star Online ajoutant que seule une poignée d'employés de l'USGS était informée de son existence.

«Ce dossier est hautement classifié et tous les documents et informations sont fragmentés et divisés par département afin que les personnes travaillant avec des fragments de ce dossier ne puissent pas comprendre son but», a précisé Ethan Trowbridge.

M.Trowbridge a avoué qu'il avait rompu un accord de confidentialité pour avertir l'humanité du danger lié à l'approche de la planète.

Un homme averti en vaut deux…