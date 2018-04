Nouvelle riposte chinoise dans la guerre commerciale avec les USA

La Chine a instauré des droits de douane supplémentaires de 25% sur certains produits américains, tels que le soja et les voitures, qui représentaient 50 milliards de dollars d’importations en 2017, a annoncé le ministère chinois des Finances.

Cette décision est une réponse à la publication d'une longue liste de produits chinois contre lesquels Washington envisagerait d'introduire de nouvelles sanctions.

«Le Conseil d'État de Chine a décidé d'imposer un droit de 25% sur 106 articles de 14 catégories de marchandises importées des États-Unis, y compris le soja, les voitures et les produits chimiques», a indiqué la télévision d'État.

Le moment de l'introduction de ces mesures commerciales dépendra du moment où les autorités américaines annonceront l'introduction de leurs propres sanctions.

De plus, Pékin a appelé tous les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à résister au protectionnisme commercial de Washington, a déclaré le représentant permanent de la Chine auprès de l'OMC, précisant que «les actions américaines ont sérieusement ébranlé les fondements de l'OMC et mis le système commercial multilatéral face à une menace sans précédent».

© AP Photo/ Ng Han Guan, Pool Comment la Chine réagira aux éventuelles sanctions commerciales des USA

Le ministère chinois du Commerce avait fait savoir dimanche que la Chine introduirait à partir du 2 avril des droits de douane sur 128 produits américains , divisés en deux groupes, dont le premier (fruits frais, vin, éthanol et autres) serait taxé à 15%, et le second (porc, aluminium recyclé) à 25%.

Auparavant, Donald Trump avait signé un mémorandum «ciblant l'agression économique de la Chine» et évoquant des mesures visant les importations chinoises d'un montant évalué à environ 60 milliards de dollars en vue de mettre un terme à la «concurrence déloyale» de la part de Pékin.