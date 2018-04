«Googlez vous-mêmes»: Stoltenberg refuse de commenter les missions nucléaires de l’Otan

Une vague de rire a envahi l’auditoire lors d‘une rencontre entre le secrétaire général de l'Otan et des étudiants de l'université de Dallas, et pour cause: Jens Stoltenberg a refusé de nommer les pays qui participaient au programme des missions nucléaires conjointes de l'Alliance atlantique, leur proposant plutôt de «googler» cette requête.