Frontière Gaza-Israël: le bilan de «la journée la plus sanglante» s’alourdit

Au moins sept palestiniens ont été tués et plus de 400 ont été blessés par des soldats israéliens lors des manifestations organisées vendredi près de la frontière entre Gaza et Israël, une semaine après une journée particulièrement meurtrière lors de démonstrations similaires.

Le 30 mars, date marquant le début d'une série de manifestations palestiniennes pour réclamer le retour des réfugiés et la fin du blocus sur Gaza par Israël, les violences ont coûté la vie à 19 Palestiniens et en ont blessé quelque 1.400, devenant ainsi la journée la plus sanglante depuis la guerre en 2014 entre Israël et le Hamas palestinien.

© AP Photo/ Adel Hana La Palestine prête à reconnaître Israël à une condition

Vendredi, des milliers de Palestiniens se sont à nouveau rassemblés près de la barrière de sécurité séparant le territoire israélien de l'enclave palestinienne contrôlée par le mouvement islamiste Hamas, ennemi juré de l'Etat hébreu.

Des affrontements ont éclaté sur plusieurs sites longeant la barrière. Des manifestants ont incendié des pneus et lancé des pierres sur les soldats israéliens, provoquant des champignons de fumée au-dessus de la barrière de sécurité pour gêner la visibilité de l'armée israélienne. Les militaires ont riposté en tirant des gaz lacrymogènes et en tirant à balles réelles.

Le ministère de la Santé à Gaza a indiqué qu'une dizaine de Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats israéliens, dont un adolescent de 16 ans. Plus de 400 Palestiniens ont été hospitalisés après avoir été blessés par balles ou par les gaz lacrymogènes, a-t-il ajouté.

Au moins six journalistes ont été blessés par des tirs, selon un communiqué du syndicat des journalistes palestiniens. La porte-parole de l'armée israélienne n'a pas immédiatement réagi à cette information.

© REUTERS/ Wolfgang Rattay Erdogan appelle à reconnaître Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine

Selon l'armée, israélienne , environ 20.000 Palestiniens se sont rassemblés près de la frontière, notamment à l'est des villes de Khan Younès et de Gaza. Certains ont pris part à des heurts et ont «tenté d'endommager et de franchir la barrière de sécurité sous un écran de fumée créé par les pneus enflammés».

Dans la soirée, Israël a informé le responsable palestinien en charge de l'entrée des biens dans Gaza de la suspension «jusqu'à nouvel ordre» de la livraison de pneus.

Des engins explosifs et des cocktails Molotov ont également été lancés par les manifestants, a ajouté l'armée, en soulignant que ses forces ripostaient «avec les moyens anti-émeutes et par balles, conformément aux règles d'engagement».